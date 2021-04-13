"Барселона" намерена вернуть Неймара

"Барселона" допускает возвращение своего бывшего нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермен". Каталонцы готовы купить бразильца за 80 миллионов евро.

Неймар пока не продлил контракт с "ПМЖ" и не исключает своего возвращения в "Барселону". "Барса" в свою очередь допускает возвращение 29-летнего бразильца. "Сине-гранатовые" готовы заплатить 80 миллионов евро или отправить в Париж двух футболистов.

Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны". Чемпионы Франции заплатили за бразильца рекордную сумму 222 миллиона евро.