Москва отказала в финансировании Кириллу Серебренникову

Департамент культуры Москвы принял решение не продлевать контракт с театром "Гоголь-центр", который возглавляет режиссер Кирилл Серебренников. Эту информацию подтвердил источник в культурной среде столицы и сам режиссер. Как уточняет ТАСС, действие текущего договора заканчивается в конце февраля.

Театр был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. В его стенах сосуществуют все виды современного искусства, ставятся спектакли российских и зарубежных режиссеров.