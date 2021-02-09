Песков прокомментировал уход Серебренникова из "Гоголь-центра"

Талантливый режиссер всегда найдет себе работу. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уход Кирилла Серебренникова с поста художественного руководителя "Гоголь-центра".

Он сказал, что Кремль не может давать оценку талантливости того или иного режиссера, так как "это не функция Кремля". По его словам, в данном случае есть работодатель и есть принятый по найму режиссер. Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт, передает "Интерфакс".

"Талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты", – уверен он.

Кирилл Серебренников пришел в Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя в 2012 году. При нем театр претерпел радикальные изменения и стал "Гоголь-центром".

В прошлом году режиссера приговорили к шести годам лишения свободы условно за хищение бюджетных средств.

Во вторник Серебренников на своей странице в Instagram написал, что "все в этом мире, начавшись, заканчивается, но начинается что-то новое". Также он поблагодарил "друзей, учеников и врагов за уникальный опыт".