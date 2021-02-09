Кирилл Серебренников покидает "Гоголь-центр"

Кирилл Серебренников принял решение уйти с поста художественного руководителя театра "Гоголь-центр". Об этом режиссер сообщил в Instagram, опубликовав фото с истекающим трудовым договором.

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое", – написал Серебренников. Он поблагодарил "друзей, учеников и врагов за уникальный опыт".

Режиссер уточнил, что после его ухода "Гоголь-центр" продолжит существовать "как театр и как идея".

"Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей", – подчеркнул он.

Серебренников попрощался с труппой театра. Режиссер призвал артистов не унывать и сделать так, чтобы театр "остался живым".

Его контракт с департаментом культуры Москвы истекает 25 февраля.

Серебренников пришел работать в "Гоголь-центр" в 2012 году. За это время в театре сложился коллектив артистов и художников, которые, по мнению критиков, могут решать сложнейшие творческие задачи.

В 2020 году Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей за мошенничество. Обжаловать приговор режиссер не стал.