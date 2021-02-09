Стало известно имя преемника Серебренникова

Новым художественным руководителем "Гоголь-центра" назначен режиссер Алексей Агранович.
Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры Москвы, он вступит в должность 26 февраля. Сам Агранович сообщил, что контракт пока не подписан.
Предыдущим худруком был Кирилл Серебренников. Он возглавлял театр с 2012 года. Трудовой договор Серебренникова истекает 25 февраля. Департамент культуры принял решение не продлевать контракт. Во вторник Серебренников попрощался с труппой и поблагодарил "друзей, учеников и врагов за уникальный опыт".
Алексей Михайлович Агранович – российский режиссер, актер и продюсер. Родился в 1970 году в семье кинооператора Михаила Аграновича.
С 1995 года играет в театре и кино, режиссирует фильмы, театральные спектакли, фестивали и специальные мероприятия. Агранович был режиссером церемоний открытия и закрытия Московского Кинофестиваля, а также церемонии награждения премии "Золотой орел". С 2014 года – режиссер "Гоголь-центра".