Стало известно имя преемника Серебренникова

Новым художественным руководителем "Гоголь-центра" назначен режиссер Алексей Агранович.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры Москвы, он вступит в должность 26 февраля. Сам Агранович сообщил, что контракт пока не подписан.

Предыдущим худруком был Кирилл Серебренников. Он возглавлял театр с 2012 года. Трудовой договор Серебренникова истекает 25 февраля. Департамент культуры принял решение не продлевать контракт. Во вторник Серебренников попрощался с труппой и поблагодарил "друзей, учеников и врагов за уникальный опыт".

Алексей Михайлович Агранович – российский режиссер, актер и продюсер. Родился в 1970 году в семье кинооператора Михаила Аграновича.

С 1995 года играет в театре и кино, режиссирует фильмы, театральные спектакли, фестивали и специальные мероприятия. Агранович был режиссером це­ремо­ний отк­ры­тия и зак­ры­тия Мос­ковс­ко­го Ки­нофес­ти­валя, а так­же це­ремо­нии наг­ражде­ния пре­мии "Зо­лотой орел". С 2014 года – режиссер "Гоголь-центра".