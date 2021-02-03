В Башкирии построили новое жилье для врачей

Марина Пономорёва теперь домовладелица. Она фельдшер в селе Николаевка – здесь же, к слову, родилась и выросла. С 2016 года заведует местным фельдшерско-акушерским пунктом. А в прошлом году стала участницей программы "Комплексное развитие сельских территорий". Одно из направлений которой – субсидии на строительство жилья по договору социального найма.

Марина будет здесь жить с двумя детьми и мужем. До этого приходилось ютиться у родителей. Особенно порадовала планировка, рассказывает женщина. И признаётся, такое жильё своими силами их семья построить бы не смогла.

В селе Николаевка построили три дома для медиков. Все они теперь – соседи. Фундамент заложили летом, а уже в январе были вручены ключи. Обустройство комнат планирует и сосед семьи Пономорёвых – Насип Сибагатуллин. Он врач-онколог в Кармаскалинской центральной больнице. Приехал сюда из города Сибая три года назад.

Сама программа – федеральная, её приняли в 2019 году. И в этом году в республике она будет продолжена. Участвовать в ней могут не только работники здравоохранения, но и учителя. Такая мера поддержки помогает привлекать в село молодых специалистов.

"Запланировано 84 миллиона рублей, из них 67 – это федеральные средства, что позволит улучшить жилищные условия шестидесяти четырем нашим медицинским работникам", – рассказывает Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан.

В каждом доме, стоимость которого более полутора миллионов рублей, имеется три комнаты, подведены необходимые коммуникации. По истечении пяти лет трудовой деятельности медики смогут выкупить жильё за 10% от расчетной стоимости, а через 10 лет – эта сумма составит уже 1%.