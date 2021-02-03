Немая поддержка. Посетителям Олимпиады-2021 рекомендовано молчать

Международный олимпийский комитет опубликовал перечень правил поведения спортсменов и болельщиков на летних Олимпийских играх 2021 года, которые пройдут в Токио. В частности, посетителям рекомендуют обойтись без распевания песен и выкрикивания кричалок.

В сообщении МОК подчеркивается, что единственным способом поддержки атлетов являются аплодисменты. Это связано с тем, что люди рискуют заразиться коронавирусом через инфицированные капли, которые больной выдыхает посредством крика, пения, разговора и кашля.

Само собой, в оргкомитете Олимпиады отмечают важность ношения масок. Кроме того, мониторинг здоровья будет вестись и через мобильное приложение, которое необходимо будет скачать за 14 дней до вылета в Токио. В него надо будет вносить данные о своем самочувствии.

Никуда не денутся и тесты на ковид. Всего их нужно будет сдать трижды – за 72 часа до вылета в Японию, по прилету и уже по окончании Игр перед возвращением в родную страну.