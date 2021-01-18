Число участников церемонии открытия Олимпиады сокращено

Организаторы Олимпийских игр в Токио решили сократить число спортсменов, участвующих в церемонии открытия. Вместо запланированных 11 тысяч в мероприятии примут участие 6 тысяч атлетов.

Изначально предполагалось, что в церемонии открытия Игр примут участие 11 тысяч спортсменов из 200 стран. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было решено сократить число участников мероприятия. На главную олимпийскую арену выйдут 6 тысяч спортсменов. Это поможет избежать скопления большого количества людей и снизит угрозу заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Церемония открытия олимпийских игр пройдет 23 июля 2021 года. Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год вперед.