Хачанов пробился в 1/8 финала турнира в Австралии

Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира Great Ocean Road Race, проходящего в Мельбурне. В матче второго круга соревнования россиянин обыграл австралийского теннисиста Макса Перселла.

Посеянный на турнире под вторым номером Хачанов взял верх над местным соперником по итогам двух сетов. Первый он выиграл на тай-брейке – 7:6 (7:5), во втором россиянин праздновал победу со счетом 6:3. На корте теннисисты провели 1 час 24 минуты.

Теперь соперником Карена по третьему кругу станет южноафриканец Кевин Андерсон, обыгравший в своем матче немца Седрика-Марселя Штебе (6:4, 6:2). Матч Хачанова с Андерсоном состоится четвертого февраля.