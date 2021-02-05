Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в австралийском Мельбурне в трех сетах за два с половиной часа обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандшульпа – 6:7 (6:8), 7:5, 6:3.

Хачанов шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а у его соперника, занимающего 159-е место в рейтинге ATP, четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из шести.

Таким образом, 24-летний уроженец Москвы вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять итальянец Янник Синнер, обыгравший в 1/4 финала Миомира Кецмановича – 7:6 (12:10), 6:4.