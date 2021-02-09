09 февраля 2021 09:00

Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии


EPA

Встреча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису сложилась непросто для россиянина Карена Хачанова. Чтобы сломить сопротивления австралийца Александра Вукича, ему пришлось сыграть четыре сета и два тай-брейка.

Проведя на корте 3 часа 12 минут, российский теннисист одолел соперника со счетом 6:3, 6:7 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4 и вышел во второй раунд турнира. Там он встретится либо с Ричардасом Беранкисом из Латвии, либо с Сумитом Нагалом из Индии.

Также с побед на Открытом чемпионате Австралии стартовали Даниил Медведев и Андрей Рублев, ранее переигравшие Вашека Поспишила и Янника Ханфмана соответственно.

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