Медведев стартовал с победы на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не испытал серьезных проблем в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии против Вашека Поспишила из Канады. Россиянину хватило трех сетов для выхода в следующий раунд турнира.

Соперники провели на корте 1 час 50 минут. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:4 в пользу Медведева. Во втором круге он сыграет с победителем матча Аттила Балаж (Венгрия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

Ранее в следующий раунд Australian Open вышел еще один представитель России Андрей Рублев, победивший в трех сетах немца Янника Ханфмана.