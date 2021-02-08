Медведев ворвался на первое место чемпионской гонки ATP

Первый номер России теннисист Даниил Медведев включен в рейтинг чемпионской гонки АТР. Согласно ее обновленной версии 24-летний теннисист сходу вышел на первое место списка. Ранее Медведев в нем отсутствовал.

В активе Даниила 500 рейтинговых очков. Помимо него в чемпионскую гонку включился и еще один россиянин, его напарник по сборной России на минувшем Кубке ATP Андрей Рублев. Теперь новичок рейтинга с 310 баллами занимает третье место.

Напомним, что Медведев на пару с Рублевым в минувшие выходные стали победителями Кубка АТР, в финале обыграв теннисистов сборной Италии Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.