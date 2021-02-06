Хачанов за три часа проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале турнира в Мельбурне в трех сетах за три часа восемь минут проиграл представителю Италии Яннику Синнеру – 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Хачанов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17, а у Синнера, занимающего 36-е место в рейтинге ATP, 10 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейка из 12.

Таким образом, россиянин покинул турнир, а итальянец вышел в финал, где ему будет противостоять соотечественник Стефано Травалья (71), переигравший в полуфинале бразильца Тьяго Монтейро (83) – 6:3, 6:4.