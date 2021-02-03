В Белоруссии сообщили о задержании экс-премьера: жена опровергает это

В некоторых белорусских Telegram-каналах появилась информация о задержании бывшего премьер-министра страны Сергея Румаса. Якобы это произошло в рамках коррупционного дела. Жена экс-политика прокомментировала данную информацию.

Как сообщает TUT.BY, ссылаясь на источники, белорусские правоохранители задержали группу бывших и действующих банкиров. Дело касается Сергея Румаса, который на протяжении десяти лет был главой Белагропромбанка.

Супруга экс-политика Жанна опровергла новость о задержании, отметив, что муж находится в отъезде за пределами страны.

В МВД, КГБ и СК пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.

В июне Румас покинул пост премьер-министра. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сергей решил уйти из государственной службы в бизнес. О его новом месте работы до сих пор не было никакой информации.