Опубликовано последнее прижизненное видео с Марадоной

Аргентинский телеканал Cronica TV продемонстрировало видео с легендарным футболистом Диего Армандо Марадоной, которое считается последней прижизненной записью. Ролик был записан за несколько дней до его кончины.

На видео Марадона сидит в окружении близких уже со шрамом на голове, что свидетельствует о том, что на тот момент ему уже была сделана операция на мозге. В своем заключительном послании Марадона говорил неразборчиво.

"Я в порядке, хоть у меня и остался шрам. Вообще-то я не в восторге от таких интимных моментов, но в окружении хороших людей я раскрываюсь. Целую тебя, Луке", – обратившись к своему врачу Леопольдо Луке.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.