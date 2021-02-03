Били и душили: в отношении контролеров проводится проверка

Контролеров, напавших на пассажира поезда, отстранили от работы. Вопиющий инцидент произошел на Ярославском направлении – проверяющие вместо того, чтобы оштрафовать и высадить безбилетника, набросились на него с кулаками.

На этих кадрах он еще стоит. Но бой явно неравный. Несколько ударов по голове и трое контролеров валят пассажира на пол.

"Захват делают и вот так душат, только я внизу под ним стоял. – Сколько это продолжалось? – Минуты две три, наверное. У меня уже помутнение в глазах пошло, я уже всё, отключался", – рассказал Данила Петров, пострадавший.

Порванная одежда, разбитый телефон, многочисленные ушибы – так закончилась поездка на электричке из Москвы в Александров.

После ночной смены Данила возвращался домой, в Хотьково. Билет в кассе купить не успел, хотел, как делал уже не раз, заплатить в поезде банковской картой.

"Я сказал, что могу оплатить картой. Он ответил, что некорректная связь с Интернетом и они не могут предоставить мне аппарат", – говорит Петров.

Утверждает, что сам просил вызвать полицию, был готов к штрафу, но контролеры отказывались.

"Как только я стала снимать, и они увидели, все поодевали маски, шапки, чтобы их не было видно. Он кричал: "отпустите меня, я не могу дышать!" – рассказала Алина Артемова, очевидец.

В полицию ехать все же пришлось – писать заявление. Впрочем, контролеры тоже считают себя пострадавшими, утверждают, что буйный пассажир напал первым. Свое расследование начала и компания-перевозчик.

"Сотрудники временно отстранены от работы. После внутреннего расследования будут приняты меры по предотвращению подобных инцидентов – применение силы в таких ситуациях неприемлемо", – заявил Иван Осташко, пресс-секретарь АО "Центральная ППК".

Что касается оплаты проезда банковской картой, то как объясняют в компании, такая возможность действительно есть, но не на всех направлениях. В электричках на Ярославском такая услуга не предусмотрена.

Наша съемочная группа убедилась в этом на собственном опыте.

"Давайте попросим пассажиров, чтобы они вам помогли. Вы им деньги онлайн переведете, а они вам дадут наличные. – Нет. – Тогда, пожалуйста, выйдите", – говорит контролер.

В этой ситуации контролер повел себя четко по инструкции – пассажира, не заплатившего за проезд, попросили покинуть поезд.