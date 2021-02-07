Инспектор избил безбилетников на МЦК до тяжелых травм

В Москве возбудили уголовное дело в отношении инспектора транспортной безопасности, избившего двух безбилетников на станции ЦМК "Ростокино". Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

В ночь на 6 февраля трое мужчин пытались пройти без билета через турникет, но их остановили инспекторы службы безопасности. Безбилетники, а вслед за ними инспекторы вышли на улицу, где словесный конфликт перерос в драку. Один из инспекторов ударил одного из пассажиров в голову – позже медики диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Второй пострадавший также был вынужден обратиться за помощью к врачам – у него вывих руки и ушиб головы.