Почему некоторых COVID-19 обходит стороной: названы три причины

В настоящее время ученые рассматривают три версии, почему некоторым людям удается не заболеть COVID-19.

Одна из возможных причин в том, что человек ранее переболел заболеванием, вызванным другими коронавирусами, и у него работает перекрестный иммунитет, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Еще один вариант – перед встречей с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, вызвавшую подъем уровня интерферонов. Если интерферонов очень много, то восприимчивость к вирусным инфекциям снижается.

Третья версия говорит о возможном действии местных иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей, пояснил ученый.

"Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, это еще на этапе научной дискуссии", – отметил Вознесенский.

Ранее иммунолог рассказал, когда можно будет отменить масочный режим, введенный для ограничения распространения коронавируса.