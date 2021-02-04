По факту избиения 9-летней школьницы Минобр организовал проверку

ЧП с девятилетней школьницей в Новосибирске взяло под контроль Министерство образования. Напомним, трое подростков, обучающихся в школе №155 избили девочку, когда та возвращалась домой, передает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Представители пресс-службы ведомства уточнили, что 4 февраля комиссия Департамента образования городской мэрии выедет в МБОУ СОШ №155, чтобы рассмотреть все обстоятельства инцидента. Результаты проверки станут известны позже.

Инцидент произошёл 31 января в Октябрьском районе Новосибирска. Как рассказал мать девочки, школьницу избили неизвестные. По факту произошедшего была организована проверка.