В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили школьницу

СК начал проверку подробностей инцидента в Нижнем Тагиле, где подростки жестоко избили 14-летнюю школьницу во дворе. Случившееся засняла на телефон жительница одного из многоэтажных домов. Группа школьников повалила жертву на землю, затем каждый из них начал ее пинать ногами. Очевидцы просили подростков остановиться, угрожая вызвать полицию. В итоге злоумышленники ушли и оставили потерпевшую лежать на снегу, передает ГТРК "Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В полиции заявили, что разбираются в подробностях ЧП. Причастных к избиению подростков уже нашли. По информации сотрудников правоохранительных органов, поводом для нападения послужила словесная перепалка. В СК также начали по данному факту проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям школьников и принято процессуальное решение.

Старший помощник главы СК РФ по Свердловской области Александр Шульга напомнила, что уголовная ответственность по статьям "Истязание" и "Побои" наступает с 16 лет, а наличие судимости приводит к негативным последствиям в плане трудоустройства и выбора места учебы.