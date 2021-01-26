Десятки подростков на камеру избили сверстников из соседнего поселка в Кемеровской области

Десятки школьников в Таштаголе избили своих сверстников, приехавших из соседнего Шерегеша позаниматься в бассейне.

Приехавших, как сообщили местные жители в пабликах, где были опубликованы кадры избиения, заставили прийти в безлюдное место, а затем жестоко поколотили.

Несколько детей при этом с похвальбой и шутками снимали расправу на видео.

Региональный Следственный комитет сообщил, что проводит доследственную проверку. "Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в СК.