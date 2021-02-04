В Ангарске задержаны подростки, стрелявшие по скорой помощи

Стрелявших из пневматики в машину скорой помощи подростков задержали в городе Ангарск Иркутской области.

Предварительно установлено, что стреляли два 16-летних подростка, находившиеся в подъезде, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Пострадавших нет, но на лобовом стекле кареты скорой помощи обнаружена трещина.

Правоохранители задержали подростков, они уже признались в хулиганских побуждениях, сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Молодых людей передали инспекторам по делам несовершеннолетних.