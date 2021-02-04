"Формула-1" может провести в Бахрейне два этапа

Коронавирус вносит изменения в календарь чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", который должен стартовать в конце марта в Бахрейне. Организаторы "Королевских гонок" прорабатывают сценарий, при котором трасса в Сахире примет не один Гран-при, а два.

Руководители "Ф-1" прорабатывает различные варианты развития событий при подготовке к проведению сезона, который стартует и, вероятно, пройдет в условиях пандемии коронавируса. И вот со стартовыми этапами возникли некоторые проблемы.

Старт сезона-2021 намечен на 28 марта, когда должен пройти Гран-при Бахрейна. Второй этап сезона пройдет в итальянской Имоле, однако третий по счету слот остается свободным после отмены Гран-при Вьетнама.

Предполагалось, что место Вьетнама займет Гран-при Португалии, однако в данный момент проведение гонки на трассе Портимане считается маловероятным: проблема в резко увеличившемся количестве случаев заражения коронавирусом на Пиренейском полуострове.

В этой связи организаторы "Королевских гонок" рассматривают возможность измененя календаря чемпионата и проведение двух гонок в Бахрейне – используя две разные конфигурации трека, сообщает немецкий Motorsport-Magazin. Так, к слову, было и в конце минувшего сезона.