Формула-1. Коронавирус может отменить городские гонки

Календарь чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона-2021, в котором заявлены рекордные 24 этапа, скорее всего, ждет несколько изменений в связи с коронавирусом. К сожалению, пандемия может отменить три городские гонки.

Инсайдеры нидерландского издания Formule1.Nl сообщают, что в новом сезоне не состоятся этапы на городских трассах: уже в начале февраля организаторы гонок в Монако, Азербайджане и Канаде могут объявить об отмене гонок.

Причиной возможной отмены Гран-при являются сложности в подготовке трасс к проведению состязаний в условиях пандемии – в отличие от гонок на классических автодромах трассы городского типа приходится готовить заранее.

Согласно расписанию турниров "Ф-1" Гран-при Монако должен состояться 23 мая, гонка в азербайджанском Баку – 6 июня, а Гран-при Канады – 13 июня. При этом в "Формуле-1" уже заняты поисками замен для данных гонок. В случае отмены этапов их места могут занять турниры в Турции, итальянском Муджелло, а также на немецком "Нюргбургринге".