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Коронавирус 42 минуты назад

15 апреля 2021 19:44

Формула-1. Гран-при Канады отменен второй год подряд

Организаторы этапа Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который должен был пройти в Монреале, отменили соревнование. Причиной отмены гонки стала продолжающаяся пандемия коронавируса в стране.

Как сообщила радиостанция "Радио Канада", Гран-при в Монреале должен был пройти без зрителей. Однако угроза распространения COVID-19 вынудила организаторов отказаться от соревнований.

Напомним, что в прошлом году Гран-при Канады также был отменен из-за коронавируса.

Нынешний этап "Формулы-1" должен был пройти с 11 по 13 июня.

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