Формула-1. Гран-при Канады отменен второй год подряд

Организаторы этапа Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который должен был пройти в Монреале, отменили соревнование. Причиной отмены гонки стала продолжающаяся пандемия коронавируса в стране.

Как сообщила радиостанция "Радио Канада", Гран-при в Монреале должен был пройти без зрителей. Однако угроза распространения COVID-19 вынудила организаторов отказаться от соревнований.

Напомним, что в прошлом году Гран-при Канады также был отменен из-за коронавируса.

Нынешний этап "Формулы-1" должен был пройти с 11 по 13 июня.