Футболист снял трусы после гола. Его отстранили на 8 игр

Игрок бразильского клуба "Португеза" Эмерсон Кариока наказан за неприглядное поведение в составе своей бывшей команды "Сампайо Карреа". В игре против "Марики" он отпраздновал гол, сняв трусы и показав соперникам причинные места.

Инцидент с раздеванием Кариоки произошел в декабре 2020 года: футболист обнажился ниже пояса и объяснил свое поведение расистскими оскорблениями со стороны тренеров и игроков команды-противника. После столь экстравагантного поступка игрока на поле завязалась драка.

В итоге руководство бразильского футбола дисквалифицировало Эмерсона на 8 матчей, из которых только две игры он пропустит за обнажение, а еще 6 – за участие в потасовке, сообщает Globo.Com. В январе Кариока перешел в "Португезу", но его дисквалификацию за прежние грехи оставили в силе.