Чемпиона мира по картингу дисквалифицировали на 15 лет

Чемпион мира по картингу итальянец Лука Корбери дисквалифицирован на рекордный срок – 15 лет, – за попытку свести счеты с соперником на трассе: в ходе одного из заездов гонщик бросил бампер своей машины в соперника, который нарушил правила обгона.

Наказание вынесено трибуналом FIA 23-летнему картингисту за скандальное поведение во время чемпионата мира в высшей категории KZ. Как уже сообщали Вести.Ru, Корбери бросил оторванный бампер своего карта в соперника после того, как сам сошел с дистанции.

Напомним, что конкурент, которого итальянец считал виновным в гоночном инциденте, не пострадал, но деталь попала в напарника Корбери, который шел по трассе на большой скорости. Впрочем, и ему по счастливой случайности травм нанесено не было.

При этом функционеры FIA рассматривали возможность пожизненной дисквалификации итальянского пилота, однако ограничились запретом на 15 лет, который распространяется на все соревнования под эгидой международной и национальных федераций. Корбери – чемпион мира 2012 года по картингу в классе KF3.