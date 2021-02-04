На аукционе в США выставили стульчак Гитлера и чулки его жены

Американский аукционный дом Alexander Historical Auctions выставил на торги два лота, принадлежавшие Адольфу Гитлеру и его супруге Еве Браун. Товары специфические — стульчак и чулки.

Деревянное сидение для унитаза было снято американским солдатом из личной ванны фюрера в 1945 году. К стульчаку также прилагаются карикатура на Гитлера и две фотографии. Стартовая цена изделия составляет пять тысяч долларов. Предполагается, что максимальная стоимость может быть выше в три раза.

Что касается чулок, то принадлежали они Еве Браун. Их цена более скромная — 100 долларов.

Накануне во Франции изъяли бюст Гитлера, который собирались продать на аукционе. Совет избранных представителей евреев страны пожаловался в прокуратуру на "апологию нацизма".