Боец UFC разбил голову после нырка в прорубь. Видео

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Мераб Двалишвили сообщил о серьезной травме головы после того, как попытался нырнуть в прорубь. Он разбил голову о лед.

В своем Instagram-аккаунте он написал: "Подумал, что день получается отличным для того, чтобы потренироваться и пробежаться в парке. После нее я увидел пруд, где были, как м не показалось, снег и вода. Однако там оказались лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, как лопнула кожа".

В результате неудачного нырка в водоканал боец смешанного стиля обратился за медицинской помощью. Голову спортсмену зашили, после чего он признался, что боль от процедуры наложения швов была сильнее, чем после удара о лед.

Отметим, что Двалишвили выступает в легчайшей весовой категории UFC. С 2017-го года, когда он подписал контракт с промоушеном, он провел семь поединков, из которых выиграл пять.