Бесплатные маски, вакцины микс, "ковидные паспорта" и другие средства борьбы с коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Германии снизилось. Но для отмены локдауна этого недостаточно. Президент США Джо Байден предлагает доставлять американцам маски бесплатно по почте. В Великобритании тестируют вакцину AstraZeneca и Pfizer. Швеция и Дания вводят "коронавирусные паспорта".

Маски в каждый американский дом – бесплатно по почте. Такую идею рассматривает администрация президента США Джо Байдена. Думают: такая рассылка заставит даже самых упрямых нарушителей носить средства защиты. По данным телеканала NBC, эксперты указали президенту на проблемы с логистикой, однако тот призвал продолжать разрабатывать проект. Ранее Байден призвал всех американцев носить маски в течение первых 100 дней его срока. Он также подписал указы, которые предписывают носить средства защиты на территории федеральной собственности и в общественном транспорте.

В Великобритании сообщили, что насчитывается около 4 тысяч разновидностей коронавируса. Поэтому производители постоянно ищут возможности для улучшения препаратов. В самой Британии теперь тестируют комбинированную вакцину от AstraZeneca и Pfizer. Смесь получат 800 добровольцев в возрасте от 50 лет.

"Все производители хотят, чтобы их вакцины были эффективны против любых штаммов COVID-19. Микс препаратов может дать нам накопительный положительный эффект. Также, если в будущем, возможно, потребуется постоянная ревакцинация населения, мы должны знать, можем ли мы использовать разные препараты и менять их со временем", – комментирует ситуацию министр по вопросам вакцинации Надим Захави.

В Швеции собираются разработать цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса COVID-19. Это позволит тем, кто сделал прививку, путешествовать. Правда, пока непонятно, куда именно. А главное – кто будет признавать эти сертификаты. В среду о запуске программы "цифровых коронавирусных паспортов" объявила и соседняя Дания.

"Конечно, мы пока только в процессе поиска общих стандартов. В идеале это должна быть некая общая система для ЕС. А в дальнейшем – и в мировых масштабах. Пока мы настроены на то, что опробуем эти сертификаты для передвижения внутри нашей страны", – говорит премьер-министр Швеции Стефан Левен.

А уже к лету, как надеются в Швеции, с цифровым сертификатом о вакцинации можно будет путешествовать и за границу. Пока в пределах Евросоюза. В случае, если границы между странами останутся открытыми.