Грете Тунберг грозит уголовное дело из-за "слитой" методички

Шведская активистка Грета Тунберг оказалась в центре скандала. То ли случайно, то ли специально она опубликовала на своей странице в Twitter методическое пособие, предназначавшееся лишь для нее.

В документе, появившемся в Сети, указывалось, какие посты следует писать Тунберг, какими фото и видео их сопровождать. Неоднозначную общественную реакцию вызвало то, что активистке приказали писать о продолжающемся насильственном восстании фермеров в Индии, освещая запланированные демонстрации.

Как выяснилось, методическое пособие для Тунберг разработал канадский фонд "Поэтическая справедливость". Согласно утверждениям организации, она предназначена для того, чтобы провоцировать, бросать вызов и разрушать системное неравенство, сообщает The New York Post.

Полиция Дели начала официальное расследования в связи со случившимся. Считается, что Грета Тунберг участвовала в сговоре с третьими лицами. Активистке грозит уголовное дело.