Методичка Греты: беспорядки в Индии подогревались проплаченными звездами

"Грета Тунберг, очнись!" Это надпись на плакате, размещенном рядом с портретом шведской эко-активистки. Вот только лицо, сфотографированное крупным планом, охвачено огнем и уже наполовину обуглилось. Именно так на улицах Нью-Дели в эти дни выражают протест против вмешательства иностранцев во внутренние дела страны.

Досталось не только Грете. Через символичное сжигание пришлось пройти и другим западным лидерам мнений. Всех их объединяет поддержка гражданских беспорядков в Индии. Начались еще осенью, когда фермеры стали устраивать акции против принятия новых законов в сфере сельского хозяйства. Недавно митинги перешли в активную фазу – дошло до нападения на полицию. А с некоторых пор события в стране активно обсуждают знаменитости в Твиттере. И столь пристальное внимание власти называют не иначе, как международным преступным сговором.

Доказательство его существования предоставила всё та же Грета Тунберг. Случайно выложила в сеть методичку о том, как правильно организовывать и освещать индийские протесты. И теперь может стать фигуранткой уголовного дела о подстрекательстве и разжигании вражды. Пособие активистка уже оперативно удалила, что, впрочем, не стало препятствием для пользователей.

Всего лишь "инструкция для тех, кто хочет помочь", именно так по-детски и наивно Грета Тунберг назвала подробнейшую методичку по дестабилизации политической обстановки в Индии.

Помощников призывают стать частью без малого крупнейших протестов в истории человечества и популярно объясняют, как именно это сделать. Помимо личного участия в акциях, бомбить Твиттер, публикуя нужные фото и видео, а также обвинять правительство в провальной стратегии управления страной и нарушении прав человека.

О том, что 26 января в Дели протестующие избивали и резали полицейских, превращая город в руины, узнали не многие. Благодаря западным лидерам мнений, мир читал совсем другие новости. Певица Рианна вопрошала, почему все молчат об ограничениях, веденных в Индии, умолчав, что вводили их, дабы избежать насилия со стороны митингующих. Племянница вице-президента США Мина Харрис назвала попытки полиции задержать радикалов военизированным насилием против мирных демонстрантов.

Согласно источникам индийских СМИ, за протестами стоит канадская организация "Поэтик Джастис Фаундейшн". Они и авторы методички, и заказчики твитов у звезд, в частности Рианне за пост якобы заплатили 2,5 миллиона долларов. Своих целей фонд не скрывает – не только расшатывание социально-экономической обстановки, но и очернение понятий, напрямую связанных с Индией, таких как йога и чай.

"Я хочу рассказать вам о заговоре, созданном с целью опорочить страну. Заговорщики не пожалели даже индийского чая. Они говорят, что имидж индийского чая должен быть дискредитирован по всему миру, системно! Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что эти силы находятся за границей и готовы начать атаку на индийскую идентичность, основанную на чае", – заявил Нарендра Моди, премьер-министр Индии.

Основатель фонда Мо Дхаливал, хоть и гражданин Канады, по факту этнический сикх и сторонник Халистана – сепаратистского и экстремистского движения, требующего выхода штата Пенджаб из состава Индии. Об этом он сам писал в своем Фейсбуке осенью прошлого года, как и о внушительном опыте работы с медиа и формированием общественного мнения. На фоне этого верить в альтруистические желания защитить индийских фермеров становится все сложнее.

"Западные державы не заинтересованы в сильной Индии. Выступления фермеров использовалось западными политтехнологами лишь как повод, чтобы влезть в дела Индии и создать там очаг напряжения! Они заинтересованы не в разовой акции, а чтобы создать на территории Индии болевую точку на десятилетия вперед. Чтобы создать предпосылки к замене правящего строя", – уверен Марат Гогуадзе, политолог.

Уголовное дело о подстрекательстве к мятежу и разжиганию вражды полицией Дели пока начато в отношении неизвестных лиц. Что, впрочем, не отменяет факта – всем хорошо известно, одним из этих лиц является и Грета Тунберг. Еще недавно требовавшая сократить выбросы углеводородов и сражавшаяся за экологию, сегодня лихо оседлала протестную повестку Индии.

"Она, конечно, ничего не понимает в такого рода конфликтах в отдаленных странах. Конечно, это сливной бачок, конечно, ее используют и за деньги, либо за какие-то политические, геополитические решения каких-то проблем, ее имя можно использовать как угодно сегодня", – считает Павел Шипилин, политический аналитик.

Срок годности Тунберг, как эффективного решения практически любых проблем, довольно скоро истечет. А потому использовать его нужно по максимуму. Образ маленькой, но смелой больной девочки не может эксплуатироваться вечно, ведь с каждым годом, как ни крути, девочка будет взрослеть.