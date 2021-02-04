Тигр загрыз человека в зоопарке под Черниговом

Черниговская полиция устанавливает обстоятельства смерти сотрудницы зоопарка города Мены, которая погибла, выполняя служебные обязанности.

По предварительной информации, тигр напал на 47-летнюю работницу зоопарка, когда та собирался покормить животное. От полученных укусов пострадавшая скончалась на месте.

Следственные органы проводят проверку по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшего смерть человека.

Ответственный, по чьей вине могла произойти трагедия, по украинским законам может получить до 8 лет тюрьмы. Подробности ЧП выясняют следователи.