В Шотландии неизвестный напал с ножом на сотрудников госпиталя

Как сообщает издание Daily Record, буквально за час полицейские города Килмарнок получили сразу три сообщения о серьезных происшествиях в разных местах, которые могут быть связаны между собой.

По предварительной информации, в результате нападения, которое случилось 4 февраля в 19:45 (22:45 по Москве) в госпитале Кроссхаус, два сотрудника медучреждения получили ножевые ранения.

На место были вызваны полицейские и службы экстренной помощи. В целях безопасности госпиталь оцепили, вход и выход из него заблокировали. Находится ли преступник внутри или успел скрыться, пока не сообщается. К месту прибыли десятки машин службы экстренной помощи.

Полиция Шотландии сообщает, что после инцидента в госпитале стражи порядка получили сообщения еще о двух серьезных происшествиях.

Через 20 минут после вызова из больницы, полицейским сообщили об инциденте на Портленд-стрит, о деталях случившегося пока не сообщается. Третьей в череде опасных случаев стала серьезная дорожная авария, которая произошла около 20:30. Стражи порядка считают, что все эти случаи имеют друг к другу отношение.

Полиция не связывает все эти случаи с терактами и утверждает, что мирным гражданам ничто не угрожает. При этом жителей просят избегать пребывания в районе госпиталя Кроссхаус и на Портленд-стрит.