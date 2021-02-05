Не терроризм: в шотландской полиции рассказали о гибели троих человек в Килмарноке

В четверг вечером в шотландском городке Килмарнок погибли две женщины и мужчина.

После первой смерти — на 39-летнюю женщину напали на на автостоянке местной больницы — территория госпиталя была перекрыта полицейскими.

Спустя 20 минут нападение повторилось — на соседней улице была ранена 24-летняя девушка. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако она скончалась от полученных травм.

Через некоторое время на виадуке, расположенном неподалеку, в своем автомобиле насмерть разбился 40-летний мужчина.

Оцепление больницы в ночи было снято. В правоохранительных органах заявили, что произошедшее не было террористическим актом, хотя все три смерти связаны между собой.

"Я хотел бы заверить людей, что угрозы для широкой общественности нет. Мы устанавливаем все обстоятельства произошедшего", — процитировало издание The Guardian слова начальника местной полиции, который отказался рассказать подробности.