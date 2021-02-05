Тело мужчины нашли в раздевалке МХТ имени Чехова

В раздевалке столичного МХТ имени Чехова обнаружили тело мужчины. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Погибшим оказался 60-летний сотрудник театра, инженер нижней механизации сцены. Он скончался днем 4 февраля, сразу после того, как пришел на работу и переоделся. Почувствовав недомогание, мужчина присел на кушетку, с которой уже не встал.

Признаков насильственной смерти, как сообщила ТАСС директор театра Марина Андрейкина, обнаружено не было.

Ранее в московском театре лучевой ожог глаза получил 12-летний школьник, которому кто-то светил в лицо лазерной указкой.