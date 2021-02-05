Неизвестный проник на авиабазу, где находится самолет президента США

Управление специальных расследований военно-воздушных сил США начало разбирательство по факту несанкционированного проникновения на территорию авиабазы Эндрюс, расположенной в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона.

Как сообщают СМИ, поздним вечером в минувший четверг неустановленное лицо оказалось внутри периметра охраняемого объекта, где базируется самолет президента – Air Force One.

В данном случае речь идет об используемом главой государства воздушном судне Boeing 747, на котором теперь летает Джо Байден. Отмечается, что буквально на следующий день после инцидента в графике вновь избранного президента США значился вылет с авиабазы Эндрюс.

Удалось ли подозреваемому добраться до самолетов, и какие цели он мог преследовать – пока не уточняется.