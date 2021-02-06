Байден думает, что Трамп "сорвется"

Джозеф Байден две недели, как президент, а на президентском самолете еще не летал. В пятницу он – впервые на трапе, по которому вбегает на борт. Едет к детям и внукам на выходные в родной Делавэр. Это всего 200 километров от Вашингтона. Так что полет длился меньше получаса.

- Каково это – слетать на борту номер один в качестве президента?

- Это большая честь, но я даже не думал об этом, откровенно говоря. Просто читал газету, – признался Байден.

В газетах уже написали об очередном предложении Байдена, которое касается его предшественника. Борьбой с наследием Трампа он, похоже, не собирается ограничиваться. 46-й президент США размышляет над тем, как бы лишить 45-го доступа к разведданным. Американская разведка традиционно делится секретными сведениями со всеми бывшими лидерами страны.

- Должен ли бывший президент Трамп по-прежнему получать материалы разведки?

- Я думаю, нет. Дело в его сумасбродном поведении. Нет никакой необходимости давать ему разведданные. Он может сорваться и рассказать что-то, – уверен Байден.

Кто накануне рассказал много интересного, так это журналисты издания Time. Авторы статьи пишут о том, что накануне выборов политики, бизнесмены и профсоюзы договорились убрать Трампа с политического поля. Подробно описывают, как специально менялись законы, внедрялось почтовое голосование, делалось все, чтобы результаты он оспорить не мог.

"Хорошо финансируемая группа влиятельных людей, представляющих разные сферы – от промышленности до идеологии, работала вместе за кулисами, чтобы влиять на восприятие, менять правила и законы, управлять освещением в СМИ и контролировать поток информации. Они не фальсифицировали выборы, они их так укрепляли. Обеспечивали выживание демократии в Америке", – отмечает Time.

Свой вклад в спасение демократии сделал один из крупнейших банков США – Bank of America решил передать в ФБР данные на 211 своих клиентов, которые могли быть связаны со штурмом Капитолия 6 января.

"Через несколько дней после 6 января Bank of America просмотрел записи о сделках своих клиентов. Например, покупки в Вашингтоне в период с 5-го по 6 января. Оплата гостиниц, съемных квартир. Покупки оружия накануне поездки в Вашингтон, авиабилеты до Вашингтона. Банк передал правоохранителям все эти данные, не уведомив клиентов. Некоторых потом вызывали на допросы", – рассказал Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News.

Арестованы по меньшей мере 205 участников штурма. Обвинения многим переквалифицируют и ужесточают: с нарушения общественного порядка, на нападение на сотрудников правоохранительных органов. Наказание – до 20 лет тюрьмы.

Чтобы обезопасить себя, конгрессмены решили установить в здании рамки металлодетекторов. Через них должны проходить все входящие в зал заседаний независимо от статуса. И вот несколько политиков от такого досмотра отказались. Разразился скандал, и на Капитолийском холме установили штрафы для тех, кто рамки решит обойти. В первый раз вычтут 5 тысяч долларов из зарплаты, нарушивших повторно ждет штраф уже в 10 тысяч долларов.

С этой недели ко всем членам Конгресса, прибывающим в Вашингтон, приставляются по несколько полицейских для охраны.