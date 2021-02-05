Действия полиции на несанкционированных митингах рассмотрит МВД Татарстана

Действия сотрудников правоохранительных органов во время несогласованных акций проходят тщательный анализ. Об этом заявил начальник управления МВД по Казани Александр Мищихин, сообщает ГТРК "Татарстан".

Анализу подлежат все видео задержаний, проходивши на несанкционированных митингах в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального 23 и 31 января. Мищихин заметил, что на все дисциплинарные нарушения со стороны правоохранителей следует реакция.

"Мы достаточно подробно и качественно изучаем каждое видео. Если в действиях сотрудников появляются дисциплинарные проступки, мы на них реагируем. Если действия превышают эти полномочия, мы сами инициативно направляем эти материалы в Следственный комитет, для того чтобы они дали правовую оценку", – добавил он.

В связи с тем, что события имели место не так давно, некоторые решения ещё могли не вступить в силу или не были приняты, подчеркнул докладчик. Однако все обратившиеся будут обязательно уведомлены.

Напомним, что 23 и 31 января прошли несогласованные шествия в поддержку Алексея Навального. 2 февраля блогеру заменили условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года заключения с отбыванием в колонии общего режима.