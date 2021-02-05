Нижегородец обнаружил пропажу квадратных метров при приемке квартиры

В Нижнем Новгороде дольщик жилого комплекса обнаружил нехватку квадратных метров при приемке квартиры в новостройке. Помещение оказалось меньше, чем предполагал новосел. Мужчина потребовал вернуть разницу, но застройщик отказался. Тогда нижегородец пожал жалобу в Роспотребнадзор, сообщает ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В результате в отношении строительной компании возбудили административное дело. Вынесено постановление о назначении штрафа. Застройщик несколько раз пытался оспорить это решение, но проиграл суд. Теперь компании придется возместить мужчине "квартирный ущерб".

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что готовы помощь и другим дольщикам, если и у них произойдет такая же ситуация.