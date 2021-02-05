Американский эсминец пришел в Батуми. Видео

Эсминец USS Donald Cook пришел в Грузию. 6-й флот США опубликовал видело швартовки боевого корабля в порту Батуми.

Как поясняют американские военные, эсминец примет участие в совместных с береговой охраной Грузии учениях.

В Министерстве иностранных дел страны уточнили, что визит американских моряков будет проходить при соблюдении всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Большинство встреч проведут в формате видеоконференции.

Территориальный воды Грузии эсминец покинет 6 февраля, добавили в МВД.

USS Donald Cook – эсминец класса "Арли Берк". Он вооружен ракетами Tomahawk, противокорабельными ракетами Harpoon, а также противоракетами SM-2.