В Тверской области сельский учитель потерял все имущество в пожаре

В Тверской области сельский учитель лишилась всего имущества из-за пожара, сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

О трагедии рассказали в социальной сети "ВКонтакте" в паблике "Конаково News".

Выяснилось, что возгорание случилось 23 января в деревне Фролово Стоянского сельского поселения. Дом учительницы Тамары Беляковой сгорел до тла. В огне было уничтожено всё: вещи, одежда, документы и даже погибли некоторые животные преподавательницы.

Сама Тамара Владимировна за свою жизнь преподавала в 4-х местных школах, была учителем немецкого языка и истории. В публикации был брошен призыв о помощи: люди собирают женщине вещи, ищут её родственников, а также просят привезти хоть какую-то еду её выжившим собакам.

"Человек попал в беду, очень просим откликнуться. Тамара Владимировна всегда откликалась на чужое горе помощью, очень надеемся, что найдутся неравнодушные люди к чужому горю!", – заметили составители обращения.