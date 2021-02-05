Лекарств от коронавируса достаточно, заверил Минпромторг

В России достаточно лекарств, которые применяются при лечении COVID-19, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах", – сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что 90 процентов необходимых препаратов производится отечественными компаниями, которые за прошедшие месяцы существенно нарастили свое производство.

Сегодня же Мантуров принял участие в открытии еще одной линии по производству готовых лекарств на заводе "Биохимик" компании "Промомед" – там будут делать необходимые при лечении коронавируса антикоагулянты.

На данный момент в России зарегистрировано 3 934 606 случаев заражения COVID-19, выздоровели 3 413 495 человек, умерли 75 732 пациента.

Ранее в Минздраве сообщили, что ожидают улучшения эпидемиологической обстановки к лету