Хоккеисты "Торпедо" одолели "Динамо" по буллитам

В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Торпедо" и московским "Динамо". Хозяева льда сломили сопротивление гостей лишь в буллитной серии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижегородцев.

Победный буллит исполнил Антон Шенфельд. В основное время матча за торпедовцев отличились Крис Терри (7-я минута) и Дамир Жафяров (13-я). В составе гостей шайбы забросили Даниил Тарасов (1-я) и Магнус Пяярви-Свенссон (41-я).

Результаты других игр дня: "Трактор" – "Амур" – 3:2 Б, "Куньлунь" – "Йокерит" – 1:2.