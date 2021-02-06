Попытка побега датского изобретателя-убийцы: обыски у уроженки РФ

В связи с поисками сообщника, который помогал устроить побег пожизненно осужденного датского изобретателя-убийцы, прошли обыски у уроженки России, сообщает издание "Ekstra Bladet".

Родившаяся в России Дженни Курпен — жена изобретателя Петера Мадсена, который за убийство шведской журналистки отбывает пожизненное наказание. Недавно 49-летний изобретатель пытался сбежать из тюрьмы, но был задержан уже через три часа. Он взял в заложницы женщину-психолога и, угрожая убить ее, заставил охрану выпустить его. Охрана выпустила Марсдена из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложницы.

Курпен сообщила в соцсетях об обыске в ее квартире в финском городе Сало, полиция изъяла "печатные материалы и технику". Целью обыска являлись документы, книги или чертежи, которые Мадсен передавал жене во время встреч, а также телефоны и компьютеры. Жена изобретателя (брак был заключен, когда Мадсен уже находился в тюрьме и по переписке познакомился с российской активисткой, эмигрировавшей в Финляндию) отрицает свое участие в подготовке к побегу.

Во вторник, 9 февраля, в Дании должен начаться суд над Мадсеном, связанный с этим инцидентом.