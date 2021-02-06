Испугавшийся уколов ковидный беглец получил тюремный срок

Словакия на сорок дней продлевает режим ЧП из-за коронавируса. В США на помощь врачам призывают военных. А в Тунисе из-за роста числа заболевших спортзалы превратили в полевые госпитали.

Теперь вопрос о необходимости полета британских аэропортах пассажирам задают полицейские. По новому указу властей путешествовать без уважительной причины запрещено. Можно только по работе, учебе, к больным родственникам или если лечение требуется самому человеку. Всех, кто не сможет объяснить цель поездки, полицейским разрешили не пускать. В том числе с применением силы. А вот тем, кто собирается, прилететь в Великобританию, предстоит пройти карантин. Новые правила, как ожидается, вступят в силу 15 февраля. 11 дней в специальном отеле, убирать в номере и менять постельное белье нужно самостоятельно. Выходить на улицу запрещено, на каждом этаже охрана.

А вот границы между Францией и Испанией пока открыты. Чем пользуются французы. Многие на выходные отправляются в Мадрид, чтобы вечером сходить с друзьями в рестораны. Во Франции они закрываются в 18 часов. В Испании – только в 22. В самой Франции музеи на грани банкротства. Например, Лувр теряет около 10 миллионов евро в месяц. Туристов нет, посещаемость снизилась на 70 процентов. Около 100 музеев, художественных галерей и центров искусства обратились к министру культуры Франции с предложениями, как организовать работу, чтобы обеспечить меры безопасности. Выразили удивление, почему открыты непродовольственные магазины, где гораздо сложнее сохранять дистанцию, но закрыты музеи.

На грани разорения и крупнейшая авиакомпания США – American Airlines. Руководство предупредило около 13 тысяч сотрудников, что они могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск в ближайшие недели. Среди причин называют низкие темпы вакцинации и слабую финансовую помощь государства. На фоне пандемии акции American Airlines за год подешевели почти на 40 процентов.

В Израиле тотальный карантин продлили до 7 февраля. Гражданам запрещено покидать пределы своих населенных пунктов, а также собираться группами более пяти человек в помещениях и более десяти – на улице. Запрет на въезд и выезд из страны продлен до 20 февраля. Закрыты все заведения, рестораны работают только на вынос. За отсутствие маски или незаконное собрание — штраф, эквивалентный 150 долларам. А вот владельцам заведений придется заплатить несколько тысяч долларов.

В Гонконге нарушитель правил получил реальный срок. В декабре сбежал из больницы во время лечения от коронавируса. Как он объяснил после задержания, испугался уколов. Но суд разжалобить не удалось. Этот человек получил полгода тюрьмы. После того, как прошел полный курс терапии.