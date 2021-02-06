Снайпер против президента: мафию подозревают в подготовке покушения

Снайперская винтовка, найденная у преступной группировки, могла быть использована для покушения на сербского лидера Александра Вучича, заявил глава МВД Александр Вулин.

В четверг сербские спецслужбы задержали членов преступной группировки, предположительно сотрудничающей с черногорской мафией. В том числе на стадионе футбольного клуба Партизан в Белграде, фанаты которого могут быть связаны с лидерами банды, провели обыск. В пятницу подозреваемых на 22 автомобилях доставили в прокуратуру, после чего Вулин в эфире TV Prva рассказал о результатах обыска. И предположил, что она нужна была, чтобы устранить Вучича: таким образом был бы положен конец борьбе с мафией. Также министр внутренних дел сообщил, что лидеры группировки Велько Беливук и Марко Милькович недавно провели встречу в Черногории с крупнейшим наркодилером, и их задержание обернется для мафии потерей в миллионы евро.

Ранее сообщалось, что жизнь и здоровье Вучича находятся под угрозой, потому что он ведет непримиримую войну с организованной преступностью. Сербская полиция несколько раз задерживала людей, угрожающих президенту в соцсетях.