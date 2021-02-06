"Антимошенник" МВД не будет следить за контактами и звонками

Сервис для борьбы с мошенническими звонками "Антимошенник", которым МВД России собирается дополнить свое официальное мобильное приложение, не получит доступа к списку контактов пользователя и не будет отслеживать данные о его звонках.

"Размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля "Антимошенник" предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности", – отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте МВД.

Сервис не должен отслеживать входящие и исходящие вызовы пользователей и собирать информацию о них – это также определено техническим заданием на разработку модуля. В МВД подчеркнули, что обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании "Антимошенника".

Предполагается, что новый сервис будет оповещать пользователя, что ему звонят с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать. Разработка сервиса оценивается в 62,9 миллиона рублей.

Согласно технической документации, "Антимошенник" будет соединяться с информационной системой полиции, в которой содержатся данные о телефонных мошенничествах через зеркалирующий сервер. Новый сервис будет предупреждать пользователя, если ему звонят или пишут SMS с номера, используемого мошенником. Также в нем можно будет создать "белый список" доверенных абонентов.

Мобильное приложение у МВД есть с 2014 года. Программа позволяет найти ближайшее отделение полиции, контакты участкового, вызвать наряд и ознакомиться с Кодексом об административных правонарушениях. Последнее обновление для Android-версии приложения вышло в июле 2019 года, iOS-версия обновлялась два года назад.