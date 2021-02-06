Интернет от мата предложено чистить в автоматическом режиме

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал блокировать интернет-сайты и социальные сети, где допускается использование ненормативной лексики. Более того, по его мнению, такие ресурсы должны блокироваться автоматически.

"Любые меры, направленные на искоренение матерной лексики из нашей жизни, стоит приветствовать", – подчеркнул митрополит, выступая в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24" в субботу, 6 февраля.

Он отметил важность избавления от такой лексики в публичном пространстве, в том числе в интернете. По мнению иерарха, лучше было бы придумать такую систему, которая принципиально не позволяла бы матерным словам звучать и появляться в печатном виде.

В России с 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. К нему относится, в частности, информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, государству, органам власти или официальным государственным символам РФ.

Между тем, как показало исследование "Медиалогии", нецензурных выражений в пользовательских публикациях стало только больше.